СБУ задержала в Киеве соратников Медведчука из "Другая Украина"

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Киеве членов подпольного отделения прокремлевского проекта «Другая Украина», возглавляемого обвиняемым в государственной измене бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком. Ссылаясь на данные СБУ, сообщает Укринформ.

«СБУ разоблачила в Киеве подпольную ячейку прокремлевского политпроекта «Другая Украина». Эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, координирующий свою деятельность с ФСБ РФ» , - говорится в сообщении.

Специалисты по видеоконтенту, работавшие в составе группы, обустроили подпольную студию в собственном доме в Киевской области и производили заказные анимационные ролики.

Готовую медиапродукцию они пересылали на согласование своему куратору из России бывшему ведущему на каналах Медведчука Денису Жарких, являющемуся директором проекта «Другая Украина» в Москве.

После рассмотрения антиукраинский контент распространялся на подконтрольных Медведчуку информресурсах – сайте «Другая Украина», страницах в соцсетях и в Ютубе.

Близкий родственник директора организации «Другая Украина» в Киеве передавал злоумышленникам наличные деньги за каждое видео.

Во время обысков СБУ обнаружила компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи сообщили двум участникам агентурной группы о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Также по этой же статье Уголовного кодекса подозрение получил Жарких.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников информационно-подрывной деятельности против Украины.