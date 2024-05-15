В суд направили дело бывшего замминистра инфраструктуры Лозинского

Дело в отношении бывшего заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского направлено в суд. Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, сообщает Лига.Финансы.

Лозинский обвиняется в просьбе неправомерной выгоды в 40 млн грн и получении ее части в размере $400 000.

Летом 2022 года Кабмин выделил 1,41 млрд грн на закупку оборудования для обеспечения населения альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период.

Следствие установило, что часть этих средств присвоил замминистра. Он обеспечил заключение договоров поставки по цене на 25-30% выше рыночной с избранными компаниями. Они должны были передать в качестве "вознаграждения" 7-10% от суммы контракта.

Чтобы минимизировать риск разоблачения, участники схемы прибегли к конспирации: взятку по первому траншу в $400 000 передали доверенному лицу замминистра во Львове. После получения денег антикоррупционные органы задержали этого человека и четырех участников схемы, включая замминистра.

В январе 2023 года НАБУ сообщило о подозрении Лозинскому и другим участникам схемы. 24 января 2023 года ВАКС отправил под стражу организатора взятки экс-заместителю министра Лозинскому.