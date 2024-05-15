На Одесчине во время скачков с парашютом погиб курсант – ДБР

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту гибели курсанта одесской Военной академии во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом.

Об этом сообщили в ДБР.

Трагедия произошла 14 мая 2024 года на базе одного из украинских аэродромов.

"Тренировочный скачок курсант 2 курса факультета подготовки специалистов Военной разведки и Сил специальных операций совершил на высоте 600 метров. По предварительной информации, стабилизационный парашют зацепился за вертолет, повредился и обмотался вокруг ноги курсанта, а также помешал открытию. , а запасной парашют не успел полностью раскрыться. 19-летний парень погиб сразу на месте происшествия" , - сообщили в ДБР.

Фото: ДБР

В Госбюро расследований отметили, что следствие будет проверять, происходила ли надлежащая подготовка и инструктаж курсантов во время полетов, соблюдение правил во время проведения учебно-тренировочных скачков, экспертиза установит правильно ли был заключен парашют. Это уже был 12-й скачок юноши за период обучения.

Предварительная квалификация правонарушения: небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.