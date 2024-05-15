В Британии предупредили о планировании РФ "физических атак" на Запад

Россия Владимира Путина готовит "физические атаки" против Запада, предупредила глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ), в то время как представители британской и американской разведки раскрыли исходящую от Москвы и Пекина двойную угрозу. Об этом пишет The Telegraph, сообщает Зеркало недели.

Энн Кист-Батлер, назначенная на должность руководителя британской разведки в мае прошлого года, в своей первой большой речи подчеркнула непосредственную угрозу со стороны Кремля и "эпохальный" риск, который представляет Китай для Великобритании и ее союзников.

Директор GCHQ заявила на встрече экспертов по кибербезопасности в Бирмингеме, что ее ведомство считает, что Москва стремится пойти дальше, чем просто атаки в киберпространстве. Агентство связи "все больше обеспокоено растущими связями между российскими спецслужбами и прокси-группами для проведения кибератак, а также подозрениями в физическом наблюдении и диверсионных операциях".

Кист-Батлер заявила, что Москва "воспитывает и вдохновляет" группы кибер-злоумышленников, а "в некоторых случаях, похоже, координирует физические атаки против Запада". На прошлой неделе британцу были предъявлены обвинения в поджоге здания в Лондоне, и прокуратура обвинила его в работе на российскую ЧВК "Вагнер".

Выступая на конференции CyberUK, Кист-Батлер сообщила, что "Путин не отказался от своей максималистской цели покорить население Украины". Она добавила, что поддержка Киева со стороны Великобритании остается "непреклонной", а британские шпионы продолжают укреплять киберзащиту страны.

"Совершение физических атак на Западе будет означать эскалацию враждебности Москвы к Западу" , — пишет газета.

Кист-Батлер также сообщила, что Китай представляет большую угрозу для Британии, представляя "настоящий и растущий кибернетический риск для Соединенного Королевства".