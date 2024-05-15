В Волчанске идут контактные бои, в городе нет полевых окопов – Бутусов

В Волчанске Харьковской области, где сейчас идут контактные бои, нет даже полевых окопов. Об этом в эфире рассказал главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов, сообщает Новое время.

«Угроза потери Волчанска существует, поскольку российская пехота зашла в город и в городе ведутся контактные бои. Поэтому, конечно, говорить о том, что угрозы нет, в таких условиях было бы неуместно» , — констатировал Бутусов.

Журналист заверил, что Силы обороны Украины «безусловно» могут вести эффективные бои в Волчанске, но отметил, что многие ошибки «повторяются снова и снова» со времен боев за Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Соледар и Авдеевку.

«В Волчанске очень бросается в глаза, что там нет подготовленных оборонительных позиций в городе. Город не подготовлен к обороне. И это очень удивляет. Город находится в пяти километрах от границы с РФ. И я там не надеялся найти какие-то бетонные бункеры или какие-то мощные бетонные, железобетонные сооружения. Но хотя бы обычные полевые окопы, перекрытые блиндажи и позиции, где можно прятаться людям, я надеялся, что это будет сделано. Всего этого там не видно и даже полевых фертификаций не видно» , — заявил главный редактор Цензор.нет.

Он добавил, что в Волчанске нет «определенных организационных, управленческих мероприятий» и «очень слабая организация разведки дронами».