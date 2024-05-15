В МЭА отметили снижение нефтяных доходов РФ на фоне падения экспорта

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), апрельский экспорт нефти и нефтепродуктов из России упал до уровня, который в последний раз наблюдался в конце 2023 года, на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы РФ и запланированного сокращения добычи, что оказывает давление на доходы от продажи нефти. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

В прошлом месяце Россия экспортировала в общей сложности 7,3 миллиона баррелей в день, что на 6,4% меньше, чем в марте, говорится в ежемесячном отчете агентства, опубликованном в среду, 15 мая.

По оценкам МЭА, это самый низкий уровень экспорта нефти из России за последние пять месяцев.

Основная часть падения пришлась на потоки продукции, которые сократились почти на 15% до 2,3 млн баррелей в день по сравнению с мартом.

Более высокие цены на российскую нефть и топливо частично компенсировали влияние снижения экспорта на доходы страны. Тем не менее, по подсчетам МЭА, в апреле страна заработала 17,2 миллиарда долларов от экспорта нефти по сравнению с 18,4 миллиарда долларов месяцем ранее.

Нефтяная индустрия является ключевым источником доходов для российского бюджета. Пытаясь ограничить возможности Москвы финансировать войну, Украина и ее союзники на Западе стремятся перекрыть поток нефтедолларов в российскую казну.

С начала года ключевые российские нефтеперерабатывающие заводы попали под атаки беспилотников, повлекшие значительные повреждения нефтеперерабатывающих мощностей и падение объемов производства. Более года назад Запад установил верхний предел цен на российскую нефть, ограничив доступ к западным страховым и транспортным услугам для покупателей, не соблюдающих ценовые ограничения.

Однако все эти стратегии были лишь частично успешными, говорится в отчете МЭА.

"Российские нефтеперерабатывающие заводы избежали значительных производственных потерь на фоне атак беспилотников" , - отмечает агентство.

По его оценкам, в апреле переработка нефтепродуктов в стране составила около 4,9 млн баррелей в день по сравнению с 5,2 млн баррелей в день в марте, из-за атак.

Агентство также пересмотрело свои оценки по влиянию атак на работу российских нефтеперерабатывающих заводов в сторону снижения.

"Теперь мы считаем, что влияние ударов беспилотников будет ограничено в среднем 150-200 тысячами баррелей в день в течение второго квартала 2024 года", - отмечается в отчете.

Более быстрое, чем ожидалось, возобновление работы поврежденных российских объектов, включая сообщения о возвращении к работе Туапсинского НПЗ, а также способность РФ использовать свободные мощности по переработке нефти, похоже, способствовали менее серьезному влиянию на объем добычи, объяснили в МЭА.

Западные ценовые границы на российские баррели также продолжают поддерживать ограниченное влияние на поток нефтедолларов. Средневзвешенные экспортные цены на российские нефтяные смеси в апреле выросли по сравнению с предыдущим месяцем и остались выше предельного уровня, установленного G7.

"Цены на продукты премиум-класса оставались ниже установленного ценового предела, а на продукты со скидкой превышали ценовой предел" , - говорится в отчете.

На российском экспорте также отразилось добровольное сокращение добычи в рамках соглашений с Организацией стран-экспортеров нефти и их союзниками. Россия выполнила часть своих обещаний по сокращению добычи.

По данным агентства, российская добыча только сырой нефти в апреле достигла 9,3 млн баррелей в сутки. Хотя это на 150 тысяч баррелей в день меньше, чем месяцем ранее, но все равно на 200 тысяч баррелей в день больше, чем прогнозировалось, отметили в МЭА.