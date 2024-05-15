Информация об оккупации Волчанска не соответствует действительности – ЦПД

Сегодня, 15 мая, в украинском информпространстве распространяется сообщение о якобы полной оккупации российскими войсками города Волчанск на Харьковщине. Со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, сообщает Цензор.НЕТ.

Цитируя Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, в ЦПД отмечают, что на Харьковском направлении враг активных действий с начала суток не проводил, пытается закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку.

Также напоминается, что украинские подразделения наносят огневое поражение врагу с целью недопущения накопления россиянами сил и средств в северной части города Волчанск. Кроме того, наши подразделения проводят прочесывание городской застройки.