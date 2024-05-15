Информация об оккупации Волчанска не соответствует действительности – ЦПД
Сегодня, 15 мая, в украинском информпространстве распространяется сообщение о якобы полной оккупации российскими войсками города Волчанск на Харьковщине. Со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, сообщает Цензор.НЕТ.
Цитируя Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, в ЦПД отмечают, что на Харьковском направлении враг активных действий с начала суток не проводил, пытается закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку.
Также напоминается, что украинские подразделения наносят огневое поражение врагу с целью недопущения накопления россиянами сил и средств в северной части города Волчанск. Кроме того, наши подразделения проводят прочесывание городской застройки.
"Большая часть Волчанска остается под контролем Сил обороны Украины. Соответственно, сегодняшняя информация об оккупации россиянами Волчанска не соответствует действительности. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - отмечают в ЦПД.