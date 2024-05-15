Президент Чехии: Украина вряд ли вернет захваченные территории
Россия не согласится просто так отдать захваченные территории Украины, к тому же вряд ли возвращение украинцами своих земель в ближайшем будущем станет возможным, сообщает Деловая столица.
Об этом в интервью Sky News заявил президент Чехии Петер Павел.
"Нам нужно быть реалистами. Наивно было бы говорить, что Украине удастся вернуть оккупированные территории в ближайшем будущем. Россия не согласится просто так отдать территории, которые она оккупирует. Нам нужно остановить войну, а потом начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения", — сказал Павел.
Относительно членства Украины в НАТО, президент Чехии не сомневается, что страна станет частью Альянса, однако такой сценарий возможен только после окончания войны.
"Мы должны прийти к урегулированию, восстановлению мира в регионе, и тогда мы сможем говорить о потенциальном членстве Украины", — добавил чешский лидер.
Кроме того, он добавил, что НАТО не может разместить своих военных на территории Украины, чтобы они воевали, поскольку это будет означать начало конфликта между Россией и Альянсом.
"Никто не хочет такого конфликта в Европе", — утверждает президент Чехии.
Напомним, в середине апреля президент Владимир Зеленский во время своего визита в Вильнюс провел встречу с чешским коллегой Петером Павелом.