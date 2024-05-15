На премьера Словакии совершено покушение, его доставили в больницу

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо в городе Гандлова стреляли после выездного заседания правительства; его доставили в больницу на вертолете, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Aktuality.

Представитель министра внутренних дел страны Матей Нойманн подтвердил, что на главу словацкого правительства совершили покушение.

По информации издания Pluska, состояние Фицо очень тяжелое. Портал утверждает, что в премьера попали две-три пули – он получил ранения в живот и грудь. Сообщается, что было сделано до пяти выстрелов.

Как отмечает Denník N, выстрелы прозвучали перед домом культуры, где проходило заседание правительства, когда премьер вышел к людям.

По свидетельствам журналиста издания, он не видел инцидента, но был рядом и слышал несколько выстрелов. Затем он увидел, как охранники подняли Фицо с земли, посадили в машину и увезли.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, которые приветствовали его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

Вероятного нападавшего задержала полиция, которая оцепила прилегающую территорию. В то же время людей из дома культуры эвакуировали. Охрана позаботилась о безопасности других членов правительства.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против отправки словацких солдат в Украину.

Также он охарактеризовал очень успешный сбор словаками средств на боеприпасы для Украины символическим жестом и оскорбил его заявлением о "пердении".

Перед этим словацкое правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо 24 апреля одобрило реформу общественного вещания страны, которая предусматривает ликвидацию нынешнего вещателя – "Радио и телевидения Словакии" (RTVS). Из-за нее в стране прошли массовые протесты.