Генштаб: Российские войска пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска

Российские войска пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска, а украинские воины прочесывают окрестности города, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что на Харьковском направлении произошло 4 боевых столкновения.

"Противник предпринимает попытки потеснить наши подразделения в районе Волчанска", - пишет Генштаб.

В то же время украинские воины дают отпор, ведут огонь на поражение, а в городе продолжают прочесывать северо-западную окраину.

Также россияне повторно нанесли авиационные удары в районах Липцев и Малой Даниловки, а также использовали авиацию для ударов по районам Волоховки и Земляного Яра.

Ситуация на Волчанском направлении

Российские войска уже несколько дней ведут наступательные действия в районе города в Харьковской области. При этом определенным группам оккупантов удалось пробить в сам Волчанск.

Однако недавно Генштаб ВСУ сообщал, что украинские войска частично вытеснили российских оккупантов из Волчанска.