ЦПД: РФ хочет создать панику в Харькове и Сумах, для продвижения темы переговоров

Россияне хотят создать панику в Харькове и Сумах, чтобы повлиять на местных жителей. Также эту тему они хотят использовать для продвижения переговоров, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявлени руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в эфире национального телемарафона.

"Главная сейчас история российской пропаганды - это попытка создать панику в Харькове и Сумах, убедить людей, что эти ограниченные действия в приграничье Харьковской области - это начало наступления на Харьков" , - сказал он.

По его словам, они будут пытаться вызвать панику, они уже это делают несколько месяцев.

"Паника в Харькове и Сумах позволила бы врагу дальше продвигать тему переговоров, тему мира на российских условиях. И заявления Путина, что он готов к переговорам, но российские войска не должны выходить из захваченных территорий, это желание напугать украинцев" , - пояснил Коваленко.

Также руководитель Центра противодействия дезинформации сообщил, что все будет крутиться вокруг создания паники и выдачи ограниченных действий в приграничье за подготовку к наступлению.

Что предшествовало

Недавно российские войска начали наступать на севере Харьковской области и захватили ряд сел. В то же время украинские войска сдерживают натиск оккупантов.

При этом в высшем военном руководстве Украины допускают, что россияне могут начать действовать на других направлениях. Недавно глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия может начать наступление дальше севернее Харькова, в Сумской области.