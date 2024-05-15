Покушение на Фицо: состояние премьера тяжелое, "ближайшие часы решающие"

Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо опубликовал первое сообщение после покушения на него, где утверждается, что он находится в "опасном для жизни" состоянии, сообщает Европейская правда.

В сообщении на Facebook-аккаунте Фицо кратко указывается, что в премьер-министра стреляли несколько раз, "и сейчас он в опасном для жизни состоянии".

"По состоянию на сейчас его перевозят вертолетом в Банску-Быстрицу, поскольку дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени, учитывая необходимость неотложного вмешательства. Ближайшие несколько часов все решат", – говорится в посте.

На Facebook-странице Фицо не уточняется характер ранений, но портал Aktuality утверждает, что словацкий премьер получил ранение в живот. Эту же информацию подтвердил The Guardian и представитель партии Фицо Smer.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.