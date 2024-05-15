Покушение на премьера Словакии: СМИ назвали имя предполагаемого стрелка

Сегодня, 15 мая, в словацком городе Гандлова был ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Нападавшего полиция задержала на месте происшествия, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Aktuality и Plus 7 dni.

По данным Aktuality.sk, нападавшим на премьер-министра Словацкой Республики стал 71-летний писатель JC, который, вероятно сделал несколько выстрелов в Фицо.

В сети появились утверждения свидетеля, что JC. сначала крикнул к Фицо, который подошел к нему, чтобы пожать ему руку, после чего раздались выстрелы.

Полицейские сразу после нападения задержали нападавшего.

Что известно о JC

По данным издания, JC - писатель и поэт, один из основателей Литературного клуба DÚHA. Издал несколько поэтических сборников. В 2016 году JC работал в частной охранной службе.

СМИ сообщили, что JC открыто выражал свою ненависть к Фицо в соцсетях.

Aktuality.sk связался с сыном подозреваемого в стрельбе. Он шокирован ситуацией, однако подтвердил, что у отца было законное оружие.

"Я совершенно не знаю, что отец намеревался, что он планировал, почему это произошло... Я вам так скажу - он за него не голосовал. Это все, что я могу об этом сказать" , - сказал сын JC.

Мужчина отрицал, что его отец когда-либо открыто говорил о нападении или убийстве политика. Он также отрицал, что 71-летний мужчина был психиатрическим больным.

"Возможно, было какое-то короткое замыкание, я не знаю. Он сильнее, но не для того, чтобы иметь дело с психиатром или подобными вещами" , - добавил парень.

Напомним, мы писали, что сегодня у места заседания кабинета министров Словакии произошла стрельба.