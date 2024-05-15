Зеленский отреагировал на сообщение о покушении на премьера Словакии

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранее в среду, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter (X).

Зеленский назвал нападение на словацкого премьер-министра ужасным и подчеркнул, что Украина "решительно осуждает этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера".

"Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в какой форме и ни в одной сфере. Искренне надеемся на скорейшее выздоровление Роберта Фицо и выражаем нашу солидарность с народом Словакии", – добавил президент.

The attack on Slovakia’s Prime Minister Robert Fico is appalling.



We strongly condemn this act of violence against our neighboring partner state's head of government. Every effort should be made to ensure that violence does not become the norm in any country, form, or sphere.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2024

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

По данным СМИ, в Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице на западе страны.

Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо утверждает, что глава правительства находится в "опасном для жизни" состоянии.