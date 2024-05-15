Зеленский отреагировал на сообщение о покушении на премьера Словакии
Президент Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранее в среду, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в Twitter (X).
Зеленский назвал нападение на словацкого премьер-министра ужасным и подчеркнул, что Украина "решительно осуждает этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера".
"Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в какой форме и ни в одной сфере. Искренне надеемся на скорейшее выздоровление Роберта Фицо и выражаем нашу солидарность с народом Словакии", – добавил президент.
Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.
По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.
По данным СМИ, в Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице на западе страны.
Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо утверждает, что глава правительства находится в "опасном для жизни" состоянии.