ДТЭК: В Киеве и ряде областей применены экстренные отключения электроэнергии

Вследствие тяжелой ситуации в энергосистеме применены экстренные отключения света в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и столице, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Чрезвычайно тяжелая ситуация в энергосистеме продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго, применяются экстренные отключения" , - говорится в сообщении.

В компании призвали украинцев экономить потребление электроэнергии.

"Сегодняшний опыт показывает необходимость внедрения графиков. Поэтому Укрэнерго рассчитало и довело Операторам системы распределения (ОСР) лимиты потребления на завтра с 00:00 до 9:00 и с 16:00 до 00:00", - отметил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

Он пояснил, что в случае превышения этих лимитов будут применяться стабилизационные отключения (то есть графики). Узнать графики для Киева, Днепра и области можно на сайте YASNO.

Напомним:

14 мая компания-поставщик электроэнергии Yasno объявила, что в Киеве и Днепропетровской области по указанию Укрэнерго действуют экстренные отключения электроэнергии.

Впоследствии "Укрэнерго" заявило, что вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины.

На утро 15 мая экстренное отключение в Киеве, Киевской области, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях было отменено.