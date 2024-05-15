ЕБРР прогнозирует рост ВВП Украины на 3%, а в следующем - на 6%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что экономика Украины будет расти в 2024 году на 3%, а в следующем - на 6%, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в отчете ЕБРР.

"ЕБРР ожидает, что производство в его регионах вырастет на 3% в 2024 году по сравнению с 2,5% в 2023 году, несмотря на вызовы, связанные с глобальной геополитической напряженностью, включая растущие ограничения в торговле" , - заявили в финучреждении.

Прогнозируется, что в 2025 году темпы роста в регионах присутствия банка еще больше ускорятся - до 3,6%.

Ожидается, что перспективы роста в Центральной Европе и странах Балтии постепенно будут улучшаться: прогнозы на 2024 год составляют 2,2%, а в 2025 году темпы роста еще больше ускорятся - до 3,1%.

В то же время прогнозы роста в нескольких странах были пересмотрены в сторону снижения с сентября 2023 года из-за слабой экономической активности в последние месяцы.

Также ожидается, что рост производства в Украине в 2024 году будет сдержанным "из-за недавних значительных повреждений энергетической инфраструктуры".

"Восстановление экспорта и расширение украинского военного производства, вероятно, обеспечит экономический рост на уровне 3% в 2024 году, который ускорится до 6% в 2025 году" , - говорится в отчете.

При этом ЕББР подчеркнул, что риски остаются высокими, в частности в связи с продолжающимся разрушением портовой и энергетической инфраструктуры.

Банк заявил, что в 2023 году экономика Украины выросла на 5,3% после падения на 29,1% годом ранее из-за полномасштабного вторжения РФ.

"Перспектива длительной войны на истощение и новые сомнения относительно внешнего финансирования создают новые вызовы. Ограниченный внутренний спрос, дефицит рабочей силы и недостаточные инвестиции, вероятно, будут ограничивать перспективы роста" , - резюмировали в ЕБРР.

При этом банк прогнозирует, что российский ВВП вырастет в нынешнем году на 2,5%, а в следующем - на 1,5%.

Напомним:

Национальный банк ухудшил оценку роста реального ВВП в 2024 году с 3,6% в предыдущем макропрогнозе до 3% и ухудшил ожидания роста в 2025 году на 0,2 п.п. до 5,6% и сохранил прогноз на 2026 год на уровне 4,5%.

Несмотря на войну, украинская экономика в 2024 году, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, хотя российские ракетные обстрелы могут ухудшить этот показатель, заявили в Минэкономики.