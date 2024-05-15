Терехов: Россияне ударили по густонаселенному району Харькова (Обновлено)
По предварительным данным, российские войска нанесли удар по "району плотной жилой застройки" в Харькове. На данный момент известно об одном пострадавшем человеке, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в соцсетях.
"Предварительно, снова прилет по району плотной жилой застройки".
По словам городского головы, сейчас выясняются детали обстрела и собирается информация о пострадавших и разрушениях.
Около шести часов вечера он писал о нескольких взрывах в городе.
Обновлено: Как сообщил в соцсетях председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, оккупанты ударили по центральной части Харькова.
По его предварительным данным, в результате удара пострадал один человек. Осмотр места прилета продолжается.
Что предшествовало:
- В результате вражеского обстрела Харькова вечером 14 мая ранения получил 21 человек, в том числе трое детей.
- 10 мая российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине.