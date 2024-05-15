Терехов: Россияне ударили по густонаселенному району Харькова (Обновлено)

По предварительным данным, российские войска нанесли удар по "району плотной жилой застройки" в Харькове. На данный момент известно об одном пострадавшем человеке, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в соцсетях.

"Предварительно, снова прилет по району плотной жилой застройки".

По словам городского головы, сейчас выясняются детали обстрела и собирается информация о пострадавших и разрушениях.

Около шести часов вечера он писал о нескольких взрывах в городе.

Обновлено: Как сообщил в соцсетях председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, оккупанты ударили по центральной части Харькова.

По его предварительным данным, в результате удара пострадал один человек. Осмотр места прилета продолжается.

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