Генштаб: На Харьковском направлении возросла интенсивность боевых действий

Украинские военные отразили 10 атак на Харьковском направлении с начала суток, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 19.00 15 мая.

На Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. По состоянию на сегодняшний день наши воины уже отбили 10 атак в районе Слобожанского, Волчанская, Старицы и Липцев. Ситуацию удалось частично стабилизировать, продолжается зачистка северо-западных окрестностей Волчанска. С начала суток захватчики потеряли близко лиц и 19 единиц вооружения и военной техники. Также поражено 11 укрытий противника.

На Купянском направлении произошло 28 боевых столкновений, в том числе в районах Стельмаховки, Синковки, Ивановки и Твердохлебового. Данные о потерях агрессора данные уточняются.

На Лиманском направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить тактическое положение возле Новосадового и Торского. Нанесли 3 авиаудара в районе Лимана.

На Северском направлении российские войска совершили 7 атак на направлениях Николаевка – Спирное, Берестово – Спирное, Яковлевка – Роздоловка, Соледар – Роздоловка, Золотаровка – Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг 9 раз атаковал наши позиции.

На Покровском направлении противник не убавляет интенсивности атак. Всего сегодня здесь произошла 31 атака окупантов. Больше всего – в районах Новоалександровки и Нетайлового. Украинские защитники делают все возможное для предотвращения продвижения противника.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 7 вражеских атак.

На Времивском направлении противник пытался потеснить наших защитников в районе Урожайного. Понес потери и отошел.

На Ореховском направлении враг продолжает давить возле Старомайорского, совершил 22 попытки штурмовых действий. Нанес авиационный удар в районе Роботино. Украинские воины удерживают оборонные рубежи и позиции.

На Приднепровском направлении враг 5 раз атаковал украинских защитников близ Кринок, успеха не имел.

Дословно:

"В течение суток подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли удары по пункту управления, составу боеприпасов, 13 районам сосредоточения личного состава и другим важным объектам противника.

Наша авиация нанесла 2 удара по зенитным ракетным комплексам и 22 районам сосредоточения личного состава окупантов".