УЗ: На Днепропетровщине из-за обстрела погибли двое железнодорожников

"Укрзализныця" заявила, что в среду в результате вражеского обстрела гражданской железнодорожной инфраструктуры погибли двое осмотрщиков-ремонтников вагонов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Враг оборвал жизнь Сергея Деревицкого 1976 года рождения и Александра Приходько 1973 года рождения.