Россияне 37 раз обстреляли приграничье Сумщины, известно о погибшем и пострадавшем

Российская армия 15 мая 37 раз обстреляла приграничье Сумщины, всего зафиксировали 183 взрыва. Известно о пострадавшем и погибшем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

В Белопольской громаде враг избивал из минометов (11 взрывов) и ствольной артиллерии (10 взрывов).

В Эсманьской громаде совершил обстрелы из минометов (23 взрыва), РСЗО (8 взрывов), ствольной артиллерии (23 взрыва). В результате обстрела из РСЗО погибла 1 гражданская женщина.

В Зноб-Новгородской громаде зафиксировали обстрелы из минометов (7 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).

В Новослободской громаде россияне сбросили 6 мин.

В Великописаревской громаде враг произвел минометный обстрел (3 взрыва) и обстрелы из артиллерии (7 взрывов) и сброс с БПЛА боеприпаса типа ВОГ (1 взрыв).

В Середино-Будской громаде были минометные обстрелы (7 взрывов) и артиллерийский обстрел (15 взрывов).

В Краснопольской громаде произошли атака FPV дронов (3 взрыва) и минометные обстрелы (11 взрывов). Кроме того, нанесен удар FPV-дроном (4 взрыва).

В Дружбовской громаде враг ударил из РСЗО (28 взрывов). В результате обстрела получил ранения 1 человек.

В Хотинской громаде оккупанты произвели обстрел из РСЗО (6 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва).

В Шалыгинской громаде нанесли удар FPV дроном (1 взрыв).