В Киеве завтра, 16 мая, введут графики отключения света: где смотреть
В Киеве завтра, 16 мая, введут графики отключения света. Информацию о своем адресе можно узнать при помощи нескольких методов, сообщает РБК-Украина.
Более детально о графиках - в материале ниже.
YASNO
Узнать промежуток времени, во время которого будут отключения по вашему адресу, можно при помощи сайта YASNO. Для этого необходимо:
- перейти по ссылке на сайт YASNO;
- выбрать свой регион в правом верхнем углу;
- нажать на "График вероятных отключений";
- ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Также компания YASNO предусмотрела возможность узнать о графиках при помощи бота в Telegram:
- перейдите по ссылке, чат-бот откроется автоматически;
- выберите свой регион;
- нажмите "Возможные отключения";
- введите свой адрес.
Сайт ДТЭК
Также узнать о своем графике отключений можно при помощи сайта ДТЭК. Для этого:
- перейдите по ссылке на сайт ДТЭК;
- выберите "Отсутствует электроэнергия";
- введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Стоит заметить, что свет для каждой из групп в Киеве будут отключать в промежутках длительностью 4 часа.
Атаки на энергетику Украины
Напомним, отключения света в Украине вводят принудительно, поскольку Россия последние несколько месяцев активно атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры.
В результате таких атак враг сильно повредил теплогенерацию в Украине - повреждено большое количество ТЭС и ТЭЦ.
Вчера, 14 мая, по всей стране ввели аварийные отключения света из-за дефицита в энергосистеме. Сегодня это повторилось.
О графиках отключений завтра, 16 мая, уже предупредили все регионы Украины.