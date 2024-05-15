В Киеве завтра, 16 мая, введут графики отключения света: где смотреть

В Киеве завтра, 16 мая, введут графики отключения света. Информацию о своем адресе можно узнать при помощи нескольких методов, сообщает РБК-Украина.

Более детально о графиках - в материале ниже.

YASNO

Узнать промежуток времени, во время которого будут отключения по вашему адресу, можно при помощи сайта YASNO. Для этого необходимо:

перейти по ссылке на сайт YASNO;

выбрать свой регион в правом верхнем углу;

нажать на "График вероятных отключений";

ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также компания YASNO предусмотрела возможность узнать о графиках при помощи бота в Telegram:

перейдите по ссылке, чат-бот откроется автоматически;

выберите свой регион;

нажмите "Возможные отключения";

введите свой адрес.

Сайт ДТЭК

Также узнать о своем графике отключений можно при помощи сайта ДТЭК. Для этого:

перейдите по ссылке на сайт ДТЭК;

выберите "Отсутствует электроэнергия";

введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Стоит заметить, что свет для каждой из групп в Киеве будут отключать в промежутках длительностью 4 часа.

Атаки на энергетику Украины

Напомним, отключения света в Украине вводят принудительно, поскольку Россия последние несколько месяцев активно атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры.

В результате таких атак враг сильно повредил теплогенерацию в Украине - повреждено большое количество ТЭС и ТЭЦ.

Вчера, 14 мая, по всей стране ввели аварийные отключения света из-за дефицита в энергосистеме. Сегодня это повторилось.

О графиках отключений завтра, 16 мая, уже предупредили все регионы Украины.