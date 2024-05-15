В Крыму объявлена тревога: россияне заявляют о работе ПВО

Сигнал воздушной тревоги объявлен вечером среды, 15 мая, в оккупированном Севастополе. Россияне в очередной раз заявили о работе ПВО, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-каналы оккупационного главы Севастополя Михаила Развожаева.

По словам Развожаева, в Севастополе якобы работает российская ПВО. Все экстренные службы приведены в состояние боевой готовности.

"В Севастополе работает ПВО. Сбито уже несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности" , - заявил коллаборант.

В то же время, местные жители сообщают, что в Севастополе был слышен звук сирены, а после этого раздавались взрывы. Также о взрывах сообщают и жители пгт. Гвардейское, где расположен военный аэродром.

Развожаев уже традиционно заявил об уничтожении воздушных целей над полуостровом.

Удары по Крыму

В оккупированном Крыму все чаще проводятся спецоперации по уничтожению российских военных баз и вражеской техники. В частности, в конце апреля был нанесен удар по аэродрому недалеко от Джанкоя. Тогда там были зафиксированы десятки взрывов.

А в ночь на 15 мая в Севастополе тоже раздавались взрывы. Как позже заявляли СМИ, там был атакован аэродром Бельбек, на котором под удар могли попасть самолеты россиян. Россияне уже традиционно заявили, что остров был атакован ракетами ATACMS, и что якобы ПО их сбило.