Разведка США считает Россию "самой большой угрозой" для выборов - The Hill

Зарубежные противники Америки могут постараться повлиять на предстоящие выборы в США.﻿ Об этом сообщает The Hill, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как считают американские спецслужбы, для распространения дезинформации могут быть использованы инновации в области искусственного интеллекта в Интернете. Это в свою очередь может ввести в заблуждение избирателей и подорвать доверие к демократии.

При этом спецслужбы США считают Россию самой "активной иностранной угрозой" для выборов, также в этом списке указаны Китай и Иран.

"Россия остается самой активной иностранной угрозой нашим выборам. Наиболее значимыми среди вовлеченных в иностранное вмешательство в контексте выборов США являются Россия, Китай и Иран" , - заявила директор национальной разведки Эврил Гейнс.

Напомним, ранее американская разведка обнаружила, что россияне ужесточили кампанию по дезинформации против президента Украины Владимира Зеленского.