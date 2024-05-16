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Курс валют НБУ на 16 мая

Курс валют НБУ на 16 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 16 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 15 мая, упал на 10 коп. до 39.5771 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 2 коп. до 42.8501 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 10 коп. до 49.9067 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 1 коп. до 43.7219 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 1 коп. до 10.0383 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.577100 --0.1028
EUR Евро 42.850100 +0.0196
GBP Фунт стерлингов 49.906700 +0.0965
CHF Швейцарский франк 43.721900 +0.0119
PLN Польский злотый 10.038300 +0.0055

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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