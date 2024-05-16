Курс валют НБУ на 16 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 16 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 15 мая, упал на 10 коп. до 39.5771 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 2 коп. до 42.8501 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 10 коп. до 49.9067 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 1 коп. до 43.7219 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 1 коп. до 10.0383 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.577100
|EUR
|Евро
|42.850100
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.906700
|CHF
|Швейцарский франк
|43.721900
|PLN
|Польский злотый
|10.038300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.