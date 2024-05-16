Курс валют НБУ на 16 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 16 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 15 мая, упал на 10 коп. до 39.5771 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 2 коп. до 42.8501 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 10 коп. до 49.9067 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 1 коп. до 43.7219 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 1 коп. до 10.0383 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.577 100 EUR Евро 42.850 100 GBP Фунт стерлингов 49.906 700 CHF Швейцарский франк 43.721 900 PLN Польский злотый 10.038 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.