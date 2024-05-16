США считают неприемлемыми помощь Китая России – Белый дом

Администрация США выразила жесткую позицию по поводу действий Китая, который обеспечивает поддержку российского военно-промышленного комплекса для подпитки агрессивной войны Кремля в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Укринформ.

"Я хочу прояснить одну вещь: мы считаем неприемлемым, что китайские компании помогают Путину вести эту войну против Украины" , - подчеркнула Жан-Пьер.

Таким образом она прокомментировала вопросы взаимодействия РФ и Китая, а также запланированной встречи лидеров двух стран на этой неделе.

Представитель Белого дома также подчеркнула, что эту позицию поддерживают другие страны Запада.

Напомним, президент РФ Путин планирует 16-17 мая посетить Китай с государственным визитом по приглашению Си Цзиньпина.