Путин прилетел с визитом в Китай: начал переговоры с Си

Президент России Владимир Путин 16 мая прилетел в Россию с официальным визитом.

Видео обнародовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Впоследствии в Кремле сообщили о начале встречи Путина и Си Цзиньпина перед началом переговоров.

Пока известно, что Путин и Си начали переговоры с участием делегаций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на встрече будут обсуждать и вопросы Украины.

Это первый международный визит российского диктатора после "переизбрания" на пост президента РФ.