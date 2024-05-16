РФ продала нефти в ЕС через Турцию на 3 млрд евро – Politico

Из-за лазейки в западных санкциях Турция перемарковывает российскую нефть, выдавая ее за свою, и отправляет в Евросоюз, благодаря чему РФ заработала €3 миллиарда. Об этом идет речь в публикации Politico, сообщает Укринформ.

Согласно исследованию издания и аналитических центров, российская нефть поступает в больших объемах в ЕС через Турцию, причем легально.

Эта схема возможна благодаря лазейке в санкциях, позволяющей ввозить в ЕС "смешанное" топливо, если оно маркируется как нероссийское. За 12 месяцев после того, как Евросоюз в феврале 2023 года ввел запрет на российскую нефть и нафропродукты, это принесло Москве до 3 миллиардов евро только через схему с использованием трех турецких портов - Джейхан, Мармара-Эреглиси и Мерсин.

До полномасштабного вторжения три четверти сырой нефти и 40% дизельного горючего поступали в ЕС из России.

Когда на покупку этих энергоносителей был наложен запрет в ЕС, в то же время Турция начала постепенно наращивать импорт топлива из России, одновременно увеличивая экспорт в страны Евросоюза.

За последний год эти цифры почти сравнялись. В период с февраля 2023 по февраль 2024 года Турция увеличила закупки топлива у России на 105% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. За этот же период турецкий экспорт в ЕС подскочил на 107%.

Турция имеет нефтеперерабатывающие заводы, которые могут перерабатывать около 1 миллиона баррелей нефти в день.

Однако географическое расположение нескольких турецких портов в сочетании с данными об импорт-экспорте убедительно свидетельствует, что значительные объемы российского топлива были просто переупакованы и переправлены дальше.

К примеру, юго-восточный порт Джейхан имеет ограниченное автомобильное и железнодорожное сообщение с нефтеперерабатывающими заводами, что не дает ему возможности получать крупные партии топлива, кроме как через море.

В период с февраля 2023 по 2024 год порт принял около 22 миллионов баррелей топлива, 92% из которых поступили из России – втрое больше, чем годом ранее. За тот же период 85% экспорта топлива из порта было поставлено в ЕС.

Такое же наблюдается и в западном порту Мармара-Эреглисе и южном – Мерсин. Оба демонстрируют схожие ежегодные скачки российского импорта - соответственно вдвое и втрое, что совпало с увеличением экспорта в ЕС.

Согласно правилам Евросоюза, грузы, содержащие российское топливо, смешанное с продуктами из других стран, "могут подлежать санкциям в зависимости от доли российского компонента".

Но на практике, по словам экспертов, проверяется только документ, так называемый "сертификат происхождения", в котором указано, откуда происходит груз. Импорт топлива с российскими документами незаконный, но Турция просто переоформляет старые сертификаты на новые, турецкие.