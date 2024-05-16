Песков: Путин обязательно будет говорить с Си Цзиньпином об Украине
Российский правитель Владимир Путин обязательно будет обсуждать войну в Украине на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпина. Об этом заявил пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков, сообщает Украинская правда.
"Украина обязательно будет обсуждаться", – сказал он.
Он также добавил, что России импонирует "мирный план Китая по Украине" и вообще Москва якобы приветствует любые мирные инициативы относительно войны.
"Конечно же, это все − только начало разговора. Предстоит очень напряженная дискуссия. Кроме того, мы знаем ситуацию с украинской стороной, которая сейчас даже юридически исключает для себя возможность переговоров. Поэтому процесс этот длительный, но конструктивная позиция китайской стороны импонирует нам", − заявил пресс-секретарь Путина.
Напомним, накануне Путин прилетел с визитом в Китай и начал переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.