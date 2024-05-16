Песков: Путин обязательно будет говорить с Си Цзиньпином об Украине

Российский правитель Владимир Путин обязательно будет обсуждать войну в Украине на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпина.﻿﻿ Об этом заявил пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков, сообщает Украинская правда.

"Украина обязательно будет обсуждаться" , – сказал он.

Он также добавил, что России импонирует "мирный план Китая по Украине" и вообще Москва якобы приветствует любые мирные инициативы относительно войны.

"Конечно же, это все − только начало разговора. Предстоит очень напряженная дискуссия. Кроме того, мы знаем ситуацию с украинской стороной, которая сейчас даже юридически исключает для себя возможность переговоров. Поэтому процесс этот длительный, но конструктивная позиция китайской стороны импонирует нам" , − заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, накануне Путин прилетел с визитом в Китай и начал переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.