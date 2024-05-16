США должны поощрять Украину бить по приграничных районах РФ - Хельсинкская комиссия

Соединенные Штаты должны позволить Украине наносить удары американским оружием по российским силам в приграничных районах РФ. Эти силы поддерживают наступление в Харьковской области, в частности, огнем по территории Украины. Цитируют заявление Хельсинкской комиссии США аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает Корреспондент.

Хельсинкская комиссия – неправительственная организация, созданная Конгрессом США в 1975 году для мониторинга и поощрения соблюдения Хельсинкских соглашений и других обязательств ОБСЕ. В ней принимают участие конгрессмены, сенаторы, политические, военные и эксперты безопасности.

Комиссия заявила, что США должны "не только разрешить, но и поощрить" украинские силы наносить удары по войскам РФ, которые дислоцируются и ведут огонь из приграничных районов России в рамках наступательных операций на севере Харьковской области.

В ISW подчеркивают, что украинские удары по силам в России, непосредственно поддерживающие наступательные наземные операции на севере Харьковской области, по своей сути были бы оборонительными, и характеризовать такие действия как "наступление" было бы некорректно.

Аналитики ISW настаивают, что ограничение со стороны США возможностей Украины наносить удары по военным объектам в России создали в приграничных районах РФ укрытие, откуда российская авиация может наносить планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам. Также в этих укрытиях свободно накапливаются силы оккупантов перед опрокидыванием на территорию Украины.

"Такая политика США серьезно подрывает способность Украины защищаться от российских наступательных операций на севере Харьковской области" , – говорится в отчете Института.

Накануне сообщалось, что группа украинских нардепов прибыла в Вашингтон, чтобы попытаться получить разрешение от властей США на удары американским оружием по территории России.