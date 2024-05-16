Президент Португалии о визите Зеленского: Не было окончательного подтверждения

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил обеспокоенность эскалацией ситуацией в Украине, а также объяснил ситуацию с отмененным визитом Владимира Зеленского, сообщает Европейская правда.

По словам португальского лидера, визит Зеленского в Португалию окончательно не был подтвержден.

"Мы не можем говорить об отмене, потому что визит так и не был подтвержден, это была инициатива с участием нескольких стран, которая, очевидно, изучалась, но окончательно не была подтверждена" , – сказал де Соуза.

Он отметил, что говорить о подтверждении визита украинского президента не было возможным из-за условий безопасности, поскольку Украина находится в состоянии войны.

Во вторник министр обороны Португалии Нуну Мелу подтвердил, что визит президента Украины в Португалию готовится, но не уточнил, когда и с какой программой.

Как известно, 17 мая Зеленский должен был посетить Испанию, в частности, для встречи с главой правительства Педро Санчесом и подписания нового двустороннего соглашения о безопасности.

Однако 15 мая СМИ сообщили, что Зеленский отменил свой визит в Испанию и в Португалию из-за сложной ситуации на фронте.

Вскоре в ОП подтвердили, что Зеленский отложил все международные мероприятия из-за ситуации на фронте.