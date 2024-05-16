Новая Зеландия вводит новые санкции против России

Новая Зеландия вводит санкции против 28 физических и 14 юридических лиц, которые оказывают военную поддержку России в войне против Украины.﻿﻿ Ссылаясь на информацию правительства Новой Зеландии, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс о введенных санкциях.

﻿ "Россия непосредственно поддерживается своим военно-промышленным комплексом в незаконной агрессии против Украины, посягая на ее суверенитет и территориальную целостность. Новая Зеландия осуждает всех юридических и физических лиц, которые оказывают эту военную поддержку" , - заявил Питерс.

"В рамках этого нового пакета санкций Новая Зеландия нацелена на физических и юридических лиц, причастных к передаче оружия из КНДР в Россию для использования против Украины, а также на иранских субъектов, участвующих в оказании военной помощи России. Передача иранских беспилотников России способствует ее незаконной войне в Украине" , - сообщил он.

Также отмечается, что эти санкции направлены против тех, кто способствует принудительному перемещению украинских детей в Россию и оккупированную Россией Украину.

"Продолжая способствовать депортации украинских детей, Россия стремится достичь своих целей во вторжении в Украину, включая усилия по подрыву идентичности Украины как суверенной страны" , - отметил Питерс.

С момента принятия Закона о санкциях в отношении России в марте 2022 года Новая Зеландия ввела ограничения против более 1 700 физических и юридических лиц, а также ряд торговых мер, добавили в правительстве.