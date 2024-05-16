Португалия подтвердила участие в Саммите мира в Швейцарии

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подтвердил участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Об этом после телефонного разговора с главой португальского правительства сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я благодарен премьер-министру Монтенегру за подтверждение участия Португалии и заверение, что его страна использует свои контакты для обеспечения максимальной международной поддержки Саммита мира. Мы подробно обсудили Саммит мира, который может стать первым шагом к восстановлению справедливого мира" , - отметил президент.

Зеленский рассказал португальскому премьеру о ситуации на фронте и попытках России расширить войну.