Лидер нидерландских ультраправых заявил о достижении коалиционного соглашения

Лидеры четырех политических партий Нидерландов достигли договоренностей, необходимых для формирования нового правительства, сообщает Укринформ.

"PVV(Партия свободы), VVD (Народная партия за свободу и демократию), NSC (Новый социальный контракт) и BBB (Фермерско-гражданское движение) достигли согласия, нужно дальше обсудить премьер-министра" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидер ультраправой PVV (Партия свободы) Герт Вилдерс заявил об этом журналистам после последнего раунда переговоров.

"Мы достигли соглашения" , - сказал Вилдерс. Теперь лидеры должны отдельно обсудить документ с парламентскими фракциями своих партий.

По словам Вилдерса, среди прочего обсуждался и вопрос того, кто станет новым премьер-министром страны, однако пока окончательное решение не принято.

"Имя будет названо позже" , - сказал он, не уточнив сроки.

Стоит отметить, что партия Вилдерса одержала победу на парламентских выборах в Нидерландах в ноябре 2023 года, после чего он начал переговоры с еще тремя политическими силами BBB (Фермерско-гражданское движение), NSC (Новый социальный контракт) и VVD (Народная демократию) для получения большинства в парламенте и формирования нового правительства.

Стороны не смогли договориться о создании традиционной коалиции большинства, в которой лидер победившей партии занимает должность премьер-министра.

Поэтому сейчас речь идет о создании так называемого внепарламентского кабинета.

Напомним, избирательный совет Нидерландов 1 декабря 2023 года подтвердил победу ультраправой PVV (Партия свободы) Герта Вилдерса на внеочередных парламентских выборах.