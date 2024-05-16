США анонсировали еще один пакет срочной помощи для Украины

Соединенные Штаты готовят для Украины еще один пакет срочно необходимой помощи. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Лига.net.

По ее словам, США работают над еще одним пакетом срочно необходимой помощи для Украины. Что именно будет в нем не уточняется.

Спикер напомнила о визите государственного секретаря Энтони Блинкена в Киев и отметила, что Соединенные Штаты преданы тому, чтобы Украина продолжала бороться за свою демократию и продолжала бороться с агрессией России.

Жан-Пьер отметила, что США сосредоточены на поддержке Украины, в частности, будут продолжать это делать и для Харьковской области, где украинские силы ведут "очень жестокие бои".