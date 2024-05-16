В каких областях больше всего покупали электромобили в апреле
В апреле украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. автомобилей на электротяге (BEV). Больше электромобилей покупали в Киеве и Львовской области.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область – 595 ед. (93% б/у);
- город Киев – 514 ед. (65% б/у);
- Днепропетровская обл. – 337 ед. (76% б/у);
- Киевская обл. – 292 ед. (72% б/у);
- Винницкая обл. – 251 ед. (88% б/у).
В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Volkswagen ID.4.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- NISSAN Leaf – во Львовской и Винницкой областях.
- TESLA Model Y – на Днепропетровщине и Киевщине
- TESLA Model 3 – в Киеве