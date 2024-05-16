Покушение на Фицо было политически мотивированным – МВД Словакии

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам, заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай Эшток на пресс-конференции у больницы в Банска-Быстрице, где премьер-министр проходит лечение. Об этом пишет CNN, сообщает Новое время.

Такая информация основана на «первых беседах с подозреваемым», отметил глава МВД.

«Это покушение было политически мотивированным, и подозреваемый принял решение сделать это вскоре после президентских выборов» , — сказал он.

Министр обороны Роберт Калиняк подтвердил эту версию.