Россияне сообщили об атаке 11 беспилотников в пяти областях

В четверг, 16 мая, в Минобороны РФ заявили о «перехвате» и «уничтожении» 11 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, а также во временно оккупированном Крыму. Ссылаясь на данные ведомства страны-агрессора, сообщает Новое время.

Россияне заявляют, что им якобы удалось сбить и перехватить пять БПЛА над территорией временно оккупированного Крыма, по одному над территорией Брянской и Калужской областей и два дрона в Тульской области.

Кроме того, россияне заявляют, что в Белгородской области они уничтожили один БПЛА, два реактивных снаряда РСЗО Ольха, а также одну ракету тактического комплекса Точка-У.