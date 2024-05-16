Путин и Си подписали заявление об углублении партнерства между РФ и КНР

Глава Кремля Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом пишут российские СМИ, сообщает Корреспондент.

Документ лидеры РФ и КНР подписали в рамках визита российского диктатора в Китай. До этого Путин и Си провели переговоры. Путин заявил, что 90% всех платежей между РФ и Китаем производятся в рублях и юанях, переход расчетов в нацвалюты придал импульс расширению торговых потоков.

Глава Кремля отметил, что "отношения России и Китая не направлены против кого-либо". Сотрудничество между странами российский диктатор назвал "одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене". По его словам, РФ и Китай сформировали портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в разных областях.

Си Цзиньпин отметил, что китайско-российское сотрудничество - это "эталон отношений между великими государствами и соседними странами".

"Это ваш первый зарубежный визит с начала нового президентского срока, являющийся убедительным свидетельством того внимания, которое вы лично и правительство России уделяете китайско-российским отношениям. Мы это высоко ценим" , - сказал лидер КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что "Китай намерен как всегда быть с Россией хорошими соседями, доверчивыми друзьями и надежными партнерами".