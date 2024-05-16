Немецкий Rheinmetall планирует построить в Украине завод по производству ПВО

Немецкий концерн Rheinmetall планирует создать в Украине предприятие, которое будет производить системы противовоздушной обороны Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Деловая столица.

О планах создать еще одно совместное предприятие в Украине Паппергер объявил на ежегодном общем собрании.

Никаких дополнительных подробностей не сообщалось. Однако предполагается, что пройдет еще как минимум год или два, прежде чем производство сможет начаться.

Паппергер также заявил, что с мая по сентябрь Украине поставят 40 единиц бронетехники Marder 1A3.