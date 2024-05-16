В оккупированном Крыму уничтожены самолеты МиГ-31 и С-400 – СМИ

Во временно оккупированном Крыму были уничтожены два российских самолета МиГ-31, зенитный комплекс С-400 и склад с топливом. Об этом пишут росСМИ.

Как сообщает ASTRA, речь идет о ракетной атаке, произошедшей на военном аэродроме Бельбек под Севастополем в ночь на 15 мая.

В результате удара были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31. Также сгорел склад горюче-смазочных материалов. Пострадали 11 российских оккупантов.

Уже ближе к утру, по данным журналистов, был атакован ЗРК С-400 Триумф в районе села Вишневое, которое находится примерно в 70 километрах от Бельбека. После атаки комплекс вспыхнул, двое россиян погибли, еще двое пострадали.