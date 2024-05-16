ВСУ сорвали планы оккупантов закрепиться в Волчанске – Генштаб

Вооруженные силы Украины сорвали планы российских войск вклиниться и закрепиться в городской застройке Волчанска Харьковской области.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10.30 16 мая.

С начала наступательных действий врага 10.05.2024 г. на Харьковском направлении Силы обороны решительными действиями заставили значительно снизить активность российских оккупантов. Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанская и там закрепиться – сорвано. С начала текущих суток наши подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении российские оккупанты при поддержке бронетехники пытаются атаковать наши позиции на направлении Крахмальное – Берестовое. Здесь украинские защитники уничтожили танк и боевую машину пехоты. Бой продолжается, ситуация контролируется. Также наши защитники улучшили тактическое положение и оттеснили противника в районе севернее Кисловки.

На Северском направлении противник провел одну атаку на направлении Веселое – Звановка, изменений в положении наших войск нет. Продолжаются бои в направлении Яковлевка – Раздолевка.

На Краматорском направлении враг трижды безуспешно пытался прорвать оборону наших войск по направлениям Бахмут – Клещеевка, Бахмут – Андреевка. Продолжаются бои в районе населённого пункта Григоровка. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении наши защитники отбили три атаки на направлениях Водяное – Нетайлово, Первомайское – Нетайлово. Боевые действия продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Кураховском направлении российские оккупанты совершили три атаки на направлениях Водяное – Нетайлово, Славное – Новомихайловка. Бои еще продолжаются на направлениях Солодкое - Константиновка и Солодкое - Водяное. В настоящее время потери позиций не допущены.

На Времивском направлении противник совершил три безуспешных атаки на направлениях Старомлиновка - Урожайное. Заветное Желание – Старомайорское. На направлении Володино – Старомайорской Силы обороны продолжают сдерживание врага. В настоящее время потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

В Приднепровском направлении противник не отказывается от попыток вытеснить Силы обороны с левого берега Днепра. В течение текущих суток осуществил три атаки позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Потери позиций не допущены.

С начала суток произошло 23 боевых столкновения, противник нанес два ракетных, четыре авиационных удара с применением восьми КАБов и 48 ударов дронами-камикадзе, совершил 564 обстрела позиций наших войск.