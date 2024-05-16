Ситуация на Харьковском направлении остается сложной – ОСУВ "Хортица"

В настоящее время в Харьковском направлении враг не оставляет попыток занять более выгодные позиции для дальнейшего продвижения вглубь области. Несмотря на это, силам обороны Украины удалось частично стабилизировать ситуацию на данном участке фронта и уничтожать захватчиков всеми имеющимися средствами. Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"В настоящее время на Харьковском направлении оперативная обстановка останется сложной, динамично меняется. Нашим силам обороны и безопасности в целом всем задействованным подразделениям удалось частично стабилизировать ситуацию" , - сообщает Волошин.

Он отметил, что зашедшие в Харьковскую область окупантов уничтожают всеми имеющимися средствами - артиллерией, дронами, а также силами пехоты.

"На том направлении удалось стабилизировать ситуацию в том плане, что продвижение (врага – ред.) в определенных участках и населенных пунктах остановлено" , - сказал Волошин.

Однако, по его словам, противник пытается обеспечить себе благоприятные условия для дальнейшего продвижения и с целью занять более выгодные позиции на местности.