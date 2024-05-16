В YASNO рассказали, когда начнется самый сложный период с отключениями
На фоне потери большой части маневровой генерации, отключения электроэнергии в Украине неизбежны. Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, сообщает Новое время.
«В результате обстрелов мы потеряли 8 ГВт мощностей. И в первую очередь маневровых мощностей, как ТЭС или гидроэлектростанций. А значит, нас ждет сложный период. И не столько летом, когда мы переживем эти отключения, сколько зимой… к сожалению, отключения для нас с вами неизбежны», — отметил он.
По словам гендиректора YASNO, ситуация крайне сложная.
«Последние недели был полный диссонанс. Несмотря на обстрелы, у нас с вами не было понимания, насколько ситуация сложная… Мы потеряли большинство маневровой генерации… импорт имеет физические ограничения, а спрос на товар под названием электроэнергия существенно возрастает из-за низкой температуры. Сегодня низкой, а летом наоборот — из-за нагрузки в связи с жарой», — отметил генеральный директор YASNO.