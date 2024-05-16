В YASNO рассказали, когда начнется самый сложный период с отключениями

На фоне потери большой части маневровой генерации, отключения электроэнергии в Украине неизбежны.﻿ Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, сообщает Новое время.

«В результате обстрелов мы потеряли 8 ГВт мощностей. И в первую очередь маневровых мощностей, как ТЭС или гидроэлектростанций. А значит, нас ждет сложный период. И не столько летом, когда мы переживем эти отключения, сколько зимой… к сожалению, отключения для нас с вами неизбежны» , — отметил он.

По словам гендиректора YASNO, ситуация крайне сложная.