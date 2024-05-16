В Чехии запускают программу помощи беженцам для возвращения в Украину

Чешское правительство запускает проект помощи в добровольном возвращении в Украину. Программа для украинских беженцев начнет действовать с июня﻿. Об этом говорится на сайте чешского Министерства внутренних дел, сообщает Деловая столица.

Да, в Чехии утвердили параметры пилотной программы содействия добровольному возвращению в Украину. Она предназначена для людей, проживающих в Чехии в связи с войной в Украине и будет касаться как имеющих временную защиту, так и тех, кто получил международную защиту.

"Мы хотим предложить помощь тем, кто по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам хочет вернуться домой. Эта помощь будет заключаться в основном в приобретении билетов и в некоторых особо серьезных случаях в оказании скорой помощи" , – сообщил министр внутренних дел Вит Ракушан.

По его словам, программа возвращения не имеет отношения к военной службе украинцев.

Пилотный проект будет действовать с июня по ноябрь 2024 года и охватит 430 человек. 400 украинцев смогут получить билеты на автобус от места проживания в Чехии до ближайшего места пребывания в Украине. 30 беженцам могут предоставить индивидуальный медицинский транспорт для возвращения из Чехии.

Отмечается, что подать заявку на такую помощь можно будет только один раз. Если человек захочет вернуться в Чехию в течение следующих 12 месяцев и подать заявление на жительство, ему придется заплатить половину расходов. На пилотный проект выделено 5595000 чешских крон (приблизительно 227 тыс. евро).