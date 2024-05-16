Си Цзиньпин настаивает на политическом решении "украинского кризиса"

Глава КНР Си Цзиньпин в очередной раз заявил, что Китай считает лишь политическое урегулирование правильным путем разрешения «украинского кризиса», и позиция Пекина по этому поводу остается неизменной. Об этом он сказал на пресс-конференции с российским главой Владимиром Путиным в Пекине, которая транслировалась на ТВ, сообщает Укринформ.

«Китай и Россия считают, что только политическое урегулирование украинского кризиса (так в Китае называют войну – ред.) является правильным направлением его разрешения. Позиция Китая по этому поводу всегда была четкой и последовательной» , - заявил Си.

По его словам, при урегулировании «кризиса» необходимо соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, учитывать обоснованные беспокойства всех сторон вопросами безопасности, а также выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.

«Китайская сторона надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на Европейском континенте и готова продолжать отыгрывать свою конструктивную роль для этого» , - отметил Си.

Путин, в свою очередь, поблагодарил китайскую сторону «за инициативы, выдвигаемой Пекином для урегулирования «кризиса в Украине».

Он добавил, что договорился с Си подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером и, в частности, «информировать главу КНР о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса».