Ощадбанк получил награду ЕБРР за энергоэффективность

Ощадбанк получил награду «Зеленая торговая сделка года» за 2023 год в категории «Энергоэффективность». Со ссылкой на церемонию награждения по программе содействия торговле (TFP) на ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития, которое состоялось в Ереване, сообщает Новое время.

ЕБРР ежегодно отмечает банки, поддерживающие переход к зеленой экономике. Награда присуждена Ощаду и DZ BANK за реализованный кейс по торговому финансированию с целью импорта энергоэффективного оборудования для производства соевого протеинового концентрата. Этой наградой признан весомый вклад Ощадбанка в содействие торговле зелеными технологиями и материалами в регионах деятельности ЕБРР.

«Проекты, обеспечивающие внедрение энергоэффективных технологий, — чрезвычайно важны для Украины, в частности из-за негативных последствий российской военной агрессии для нашей энергосистемы. По оценкам ЕБРР, оборудование, профинансированное Ощадом для агропромхолдинга „Астарта-Киев“, имеет самый высокий показатель энергосбережения в категории по результатам анализа всех трансакций банков-партнеров ЕБРР в более чем 30 странах. Мы гордимся своим участием в этом энергоэффективном проекте, благодарны „Астарте-Киев“ за партнерство, а ЕБРР — за высокую оценку» , — отметил Юрий Кацион, заместитель главы правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес.

«Команда „Астарты“ благодарна Ощадбанку и ЕБРР за поддержку инвестиционной деятельности компании и нашего стремления внедрять передовые технологии и создавать продукцию с добавленной стоимостью в Украине. Совместными усилиями мы сможем поддерживать экономику нашей страны во время войны и ускорять ее послевоенное восстановление» , — добавила Лилия Лиманская, финансовый директор агропромхолдинга «Астарта-Киев» .

«Этой наградой мы с гордостью признаем исключительную преданность Ощадбанка продвижению проектов по энергоэффективности и развитию торгового финансирования зеленых технологий в Украине в соответствии с нашей миссией по поддержке перехода регионов присутствия ЕБРР к зеленой, низкоуглеродной и устойчивой экономике. Мы благодарны Ощадбанку за его роль в содействии проекту агропромышленного холдинга „Астарта-Киев“ и присуждаем ему награду „Зеленая торговая сделка года“ за 2023 год в сфере энергоэффективности» , — отметил Юрген Ригтеринк, первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития.