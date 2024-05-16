Британская разведка: Украинская экономика устойчива несмотря на полномасштабное вторжение

Разведка Великобритании посвятила свой обзор состоянию экономики Украины и влиянию на нее полномасштабной войны, развязанной РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 16 мая.

Как отметили в ведомстве, несмотря на атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру, вполне вероятно, что в 2024 году Украина увидит реальный экономический рост на уровне около 3%.

"Это продолжает тенденцию восстановления в течение военного времени, когда экономика Украины сократилась примерно на 29% в 2022 году, после чего, по данным Международного валютного фонда, реальный экономический рост составил 5% в 2023 году" , – говорится в обзоре.

Также в разведке отметили, что Национальный банк Украины улучшил годовой прогноз инфляции до 8,2% на 2024 год по сравнению с 8,6%, которые прогнозировались ранее. В марте 2024 года инфляция в Украине снизилась до 3,2% в годовом измерении, усилив тенденцию к снижению уровня инфляции с пика более 26% в 2022 году.

Однако, говорится в обзоре, во второй половине 2024 года инфляция, вероятно, возрастет. НБУ прогнозирует ослабление эффекта от высокого прошлогоднего урожая и дальнейшее восстановление потребления, а также рост расходов для бизнеса во время войны.