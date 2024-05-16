Зеленский провел Ставку в Харькове: Ситуация контролируется
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего в Харькове, где заслушали ситуацию на фронте в регионе.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.
Он сообщил, что заслушал развернутый доклад Главкома Александра Сырского, командующих ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТУ "Харьков" Михаила Драпатого.
По словам Зеленского, речь шла об оперативной обстановке, задачах и потребностях каждой привлеченной бригады и подразделения, в частности на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцев. Также детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели и возможности ВСУ противодействовать российским наступательным планам.
"По состоянию на сегодняшний день ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным - усиливаем наши подразделения", - сообщил он.
На Ставке руководители ГУР и СВР доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ – о контрдиверсионных мерах.
"Определен план дальнейших действий – и для областных властей Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе. Заслушал доклады руководителей областной власти из других приграничных и прифронтовых регионов: текущая ситуация, основные риски, ключевые потребности. Дал соответствующие поручения", – отметил он.