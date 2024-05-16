Покушение на Фицо: полиция предъявила обвинение, мужчине грозит пожизненное

Полиция Словакии предъявила обвинение мужчине, который пытался совершить умышленное убийство премьера страны Роберта Фицо. Ему грозит пожизненное заключение.﻿ Об этом пишет агентство Tvnoviny.sk, сообщает Новое время.

Утром в четверг, 16 мая, пенсионеру предъявили обвинение в покушении на умышленное убийство. Предполагается, что он совершил его из мести и в отношении лица, находящегося под защитой. Мотивом убийства было несогласие с политикой нынешней власти и изменениями, которые она осуществила или планирует осуществить.

За это преступление ему грозит наказание в виде 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение, если его вина будет доказана.

Стрелок рассказал полиции, что спланировал нападение за несколько дней до этого. Он планировал нанести вред премьер-министру, но не намеревался убивать его. Оружие находилось у него в законном владении более 30 лет.

71-летний мужчина произвел пять выстрелов в Фицо, три из которых попали в него.

Правоохранители детально обследовали место происшествия, используя 3D-сканер.

15 мая около 23:00 подозреваемого Юрая Цинтулу привезли к его автомобилю, на котором он приехал в город Гандлова.

Машину обыскали и нашли в ней мобильный телефон стрелка. Затем автомобиль арестовали. Тем временем в Левице сотрудники полиции охраняли многоквартирный дом, где проживал стрелок вместе с женой.