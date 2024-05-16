Покушение на Фицо: полиция предъявила обвинение, мужчине грозит пожизненное
Полиция Словакии предъявила обвинение мужчине, который пытался совершить умышленное убийство премьера страны Роберта Фицо. Ему грозит пожизненное заключение. Об этом пишет агентство Tvnoviny.sk, сообщает Новое время.
Утром в четверг, 16 мая, пенсионеру предъявили обвинение в покушении на умышленное убийство. Предполагается, что он совершил его из мести и в отношении лица, находящегося под защитой. Мотивом убийства было несогласие с политикой нынешней власти и изменениями, которые она осуществила или планирует осуществить.
За это преступление ему грозит наказание в виде 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение, если его вина будет доказана.
Стрелок рассказал полиции, что спланировал нападение за несколько дней до этого. Он планировал нанести вред премьер-министру, но не намеревался убивать его. Оружие находилось у него в законном владении более 30 лет.
71-летний мужчина произвел пять выстрелов в Фицо, три из которых попали в него.
Правоохранители детально обследовали место происшествия, используя 3D-сканер.
15 мая около 23:00 подозреваемого Юрая Цинтулу привезли к его автомобилю, на котором он приехал в город Гандлова.
Машину обыскали и нашли в ней мобильный телефон стрелка. Затем автомобиль арестовали. Тем временем в Левице сотрудники полиции охраняли многоквартирный дом, где проживал стрелок вместе с женой.