В энергосистеме сохранится значительный дефицит - "Укрэнерго"

Большая часть суток в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит. Планируется импорт электроэнергии из пяти европейских стран.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Сегодня в течение суток действуют графики почасовых отключений.

15 мая с 19:25 до 22:00 были применены аварийные отключения промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Из-за роста потребления эти ограничения были продлены до 23:40.

Вчера для преодоления дефицита в энергосистеме были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 10:00 и с 17:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии.

Также, с 10:00 до 17:00, по запросу оператора энергосистемы Польши, украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии. Сегодня аварийная помощь от стран ЕС была применена с 00.00 до 01.00.

В течение суток запланирован импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 23488 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1653 МВт.

К утру обесточено 446 населенных пунктов. Из-за боевых действий новые обесточивания в Донецкой, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам – в Киевской, Одесской, Сумской областях.